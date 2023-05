No quiere a Messi, pero este ex PSG CRITICÓ a su posible reemplazo: "Sería una mierda"

Paris Saint-Germain ya piensa en un futuro sin Lionel Messi. Si bien todavía no hay anuncio oficial respecto a la decisión con el astro argentino, todo apunta a que no le renovarán su contrato. En Francia ya especulan con un posible reemplazo de calidad, aunque ya sufre críticas de parte de un ex jugador del club.

Le Parisien aseguró que Bernardo Silva es el candidato número uno a reemplazar a Lionel Messi. A su vez, en las últimas horas, trascendió que el periodista Fabrizio Romano también confirmó el interés de PSG por la figura portuguesa de Manchester City para el próximo mercado de verano.

Sin embargo, empieza a surgir cierta reticencia a la posible llegada de Bernardo Silva a PSG. Jérome Rothen, ex jugador del club parisino y actual presentador del canal RMC Sport, no está del todo de acuerdo con la búsqueda del talentoso jugador luso. Si bien elogia todas sus cualidades y su relevancia en Manchester City, no considera que sea el fichaje adecuado.

“Bernardo Silva sería una mierda si viene solo por cuestiones económicas y de ambiente de vida. Estoy seguro de que El PSG lo fichará porque es una estrella.​​ Bernardo Silva juega para sus compañeros, sabe rematar, es inteligencia. Realmente es el jugador que mejor refleja lo que Guardiola quiere poner en el campo“, apuntó en su programa Rothen s’enflamme de RMC Sport.

Sin embargo, pese a sus características, no está de acuerdo con su fichaje debido a las verdaderas intenciones que tiene la directiva de PSG para contratarlo. “Se supone que el presidente o el Emir no deben ocuparse de construir un equipo. Deciden fichar nombres. Quieren a Bernardo Silva, sobre todo con el partido que hizo el miércoles. No es un problema de dinero para ellos. No quieren a Bernardo Silva para la construcción colectiva“, sentenció.

Rothen ya había criticado a Messi

Rothen es una palabra ya conocida en el mundo PSG, ya que en el último tiempo ha tenido duras críticas para con el equipo, pero sobre todo para con Lionel Messi. Ha llegado a decir que si el argentino llegaba a renovar su contrato, dejaría de ir al Parque de los Príncipes.

“No cuestiono su carrera, que es fantástica, ni su talento, pero su llegada al PSG es un fiasco total. Y ver que ni siquiera tiene la conciencia profesional de decirse a sí mismo ‘bueno, en términos de imagen quizás no sea una buena idea que vaya allí porque fui más que inútil contra el Lorient y parecíamos perdedores durante todo el partido…’ Como suele ocurrir en casa. Cuando el equipo agoniza, él agoniza aún más. No es posible cuando hablamos del mejor jugador del mundo“, fueron sus últimas declaraciones sobre Leo.