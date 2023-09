Final de carrera para un delantero, que tuvo la oportunidad de jugar en clubes importantes de Europa y también fue campeón en ese continente. Nolito, aquel atacante que supo jugar en Barcelona, Sevilla, Manchester City y hasta en la selección de España, anunció su retiro como profesional a los 36 años, de acuerdo a una carta publicada en su cuenta de Instagram.

El delantero le puso punto final a su carrera luego de un total de 514 partidos en clubes con 126 goles y 66 asistencias dadas. En la selección española llegó a estar en 16 partidos internacionales con seis tantos anotados. En su palmarés destaca la Europa League ganada con Sevilla en la temporada 2019-20, aunque también formó parte de LaLiga 2010-11 con Barcelona y la Copa de la Liga de Portugal con Benfica en la campaña 2011-12.

“Me dirijo a todos ustedes con una mezcla de emociones difíciles de describir. Ha llegado el momento en el que debo decir adiós a la pasión que ha sido mi vida durante tantos años: el fútbol. He sido un privilegiado y me he sentido afortunado de poder disfrutar al máximo nivel de este maravilloso deporte que me ha permitido vivir tantas cosas y llevarme, para siempre, innumerables recuerdos“, comentó Nolito en una carta publicada en Instagram.

“Agradecer especialmente a mi familia por apoyarme desde el primero al ultimo dia. También agradecer a toda la gente que ha formado parte, de una u otra forma, de mi carrera. A todos mis excompañeros y trabajadores de todos los equipos en los cuales he tenido el placer de formar parte. Jamás olvidaré todo el cariño y aprecio que siempre me han transmitido los aficionados“, agregó como parte de los agradecimientos.

Por último, Nolito destacó a los que le dieron la confianza en los inicios de su carrera. “Finalmente quiero hacer una mención especial a Sanlúcar de Barrameda , mi pueblo, y a mis amigos del At. Sanluqueño. Me he sentido abrumado al recibir tanto cariño con el deseo de que pudiera acabar mi carrera en el club donde empecé profesionalmente pero creo que es el momento de empezar nuevos retos“, destacó. ¿Seguirá una carrera como entrenador?

¿En qué clubes jugó Nolito?

Nolito tuvo sus inicios en clubes como Valencia, Atlético Sanluqueño, Écija Balompié y Barcelona Atlètic. Luego, llegó a debutar en el primer equipo de Barcelona en la temporada 2010-11 de la mano de Pep Guardiola. Luego, pasó por Benfica, Granada, Celta, Manchester City, Sevilla y el UD Ibiza. En el club en donde más tiempo jugó fue en el Celta de Vigo donde disputó 182 partidos con 52 goles anotados.

