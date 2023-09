Barcelona terminó la fecha FIFA con una enorme preocupación por la salida de Ilkay Gündogan del amistoso entre Alemania y Francia. A este problema, Xavi Hernández le suma otros nombres importantes que siguen ausentes por lesión, como son los casos de Ronald Araújo y Pedri.

La buena noticia, de acuerdo a múltiples fuentes desde España, es que Gündogan no sufrió ningún tipo de lesión grave. La caída que sufrió en el amistoso jugado con Alemania le provocó una contusión en la zona de la cadera. Por tal motivo, Xavi Hernández podrá contar con él para el próximo partido ante Real Betis por LaLiga.

El estado físico del ex Manchester City es una buena noticia para Xavi, quien ya sufre por las ausencias de dos titulares seguros como Ronald Araújo y Pedri. De todas maneras, el entrenador del Barça podría recuperar al defensor uruguayo, luego de su lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, justo para el debut en la fase de grupos de la Champions League.

Ronald Araújo apunta a volver contra Amberes

De acuerdo a la información de Mundo Deportivo, la intención es que, de no mediar inconvenientes, Araújo se sume a los trabajos del grupo la próxima semana. Recibiría el alta con lo justo para estar disponible ante Royal Amberes por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions. Cabe recordar que el uruguayo no estuvo disponible para su selección en la última fecha FIFA y no juega desde el pasado 3 de septiembre.

Sin embargo, el caso de Pedri es más complicado, ya que sufrió una nueva lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho, tal como le pasó en febrero de este año. En aquel entonces, su recuperación y regreso a los campos de juego le demandó dos meses.

¿Cuáles son los refuerzos del Barcelona durante este mercado?

Barcelona confirmó los fichajes de Ilkay Gündogan (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Oriol Romeu (Girona) durante este mercado de verano. João Cancelo (Manchester City) y João Félix (Atlético de Madrid), en tanto, llegaron como cedidos.

¿Qué jugadores se fueron del Barcelona esta temporada?

Los Culés, en tanto, se han desprendido de varias figuras importantes como Sergio Busquets y Jordi Alba (Inter Miami), y se suman a las salidas de Samuel Umtiti (Lille) y Álex Collado (Real Betis). En tanto, fueron transferidos Ousmane Dembélé (PSG), Franck Kessié (Al Ahli), Nico (Porto) y Ez Abde (Real Betis). Por su parte, Ansu Fati (Brighton), Clément Lenglet (Aston Villa), Éric García (Girona), Sergiño Dest (PSV), Pablo Torre (Girona), Julián Araújo (Las Palmas), Estanis Pedrola (Sampdoria), Álex Valle (Levante) y Chadi Riad (Real Betis) fueron prestados.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Barcelona?

Barcelona viene de ganar ante Osasuna por la cuarta fecha de LaLiga de España. Ahora, juega por la quinta jornada, ante Real Betis, el sábado 16 de septiembre como local.

La formación de Barcelona vs. Real Betis

La formación que piensa Xavi para el partido ante Betis de la próxima jornada tendría a Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Oriol Romeu; Frenkie De Jong, Gündogan, Gavi; Raphinha y Lewandowski.