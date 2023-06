En su primera temporada en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo no pudo ganar títulos, pese a jugar hasta tres competencias. Por eso, Al-Nassr quiere pelear por todo el próximo año y ya trabaja en fichajes para satisfacer a su máxima figura. Dos jugadores borrados por Chelsea como Hakim Ziyech y Pierre-Emerick Aubameyangson algunos de los apuntados.

Arabia Saudita ya concretó fichajes superlativos como las llegadas de Karim Benzema y N’Golo Kanté para el campeón de la liga, Al-Ittihad. Lionel Messi estuvo en la mira, aunque no hubo final feliz. Y ahora se suma esta posibilidad de que tanto Ziyech como Aubameyang jueguen con Cristiano en Riyadh.

Según revelaron Footmercato y el periodista Fabrizio Romano, hay negociaciones avanzadas para que Ziyech llegue a Al-Nassr. La oferta ya le llegó a la figura de Marruecos, quien considera seriamente la chance de jugar en Arabia Saudita.

Por su parte, el caso Aubameyang no es sencillo. Por el momento, no hubo una oferta formal por el gabonés, aunque Al-Nassr es uno de los cuatro equipos saudíes que lo pretenden. Al-Ittihad sería otro, pero no trascendieron los dos restantes.

Cristiano Ronaldo quiere fichajes para Al Nassr

Cristiano Ronaldo no piensa en una salida de su equipo, pero sí exigió fichajes para pensar en títulos la próxima temporada y, sobre todo, para potenciar la liga saudí. Al-Ittihad ya fichó a Benzema y Kanté, pero serían recién los primeros de muchos fichajes relevantes que se espera en Arabia Saudita. Al Nassr, por lo pronto, ya activa.

A estos dos nombres de Chelsea, se le podría sumar William Carvalho, compañero del Bicho en la selección de Portugal. Llegaría para ser el reemplazante de Luiz Gustavo, quien termina su contrato el próximo 30 de junio y no sería renovado.