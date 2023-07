El FC Copenhagen se encuentra disputando la clasificación a la Champions League. El cuadro danés dio el primer golpe ante el Breiðablik de Islandia superándolo por 2-0 de visita. Por lo que en la revancha espera seguir su camino hacia la fase de grupos.

Pero bajo este alentador escenario, la directiva del equipo de los ‘leones’ decidió hacer una particular prohibición a sus hinchas. Lo que ha generado gran repercusión en Europa y el mundo entero.

Todo comenzó con la publicación que realizaron en su página oficial pidiendo que no lleven más carteles a los estadios pidiendo camisetas a sus jugadores. Una acción que se ha hecho recurrente en los últimos meses.

Sin embargo, en el FC Copenhague no piensan de la misma forma. Principalmente porque no dan abasto a la gran cantidad de solicitudes. Por lo que no quieren decepcionar a ningún hincha al no tener camisetas suficientes para regalar.

“La decisión se deriva del hecho de que no es posible que los jugadores o el club cumplan con los muchos deseos y, por lo tanto, decepcionamos a muchos niños que vienen con la ilusión de hacerse con una camiseta”, indicaron.

Cabe consignar que solo podrán regalar sus camisetas los jugadores si se lo piden los hinchas sin el cartel de por medio. Esta medida también ha sido implementada por Ajax y Salvia Praga entre otros.