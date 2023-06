Paredes reveló el motivo por el que quiere quedarse en PSG: "Me entusiasma"

Leandro Paredes habló sobre su futuro y no descartó continuar en PSG la próxima temporada. Tras terminar su cesión con Juventus, el campeón del mundo con Argentina debe volver a la capital francesa. Reveló que le “entusiasma” la idea de quedarse en el club por la inminente llegada de Luis Enrique como entrenador.

Juventus despidió a Paredes en las últimas horas con una publicación en sus redes sociales. El paso por Turín para el mediocampista argentino no fue del todo bueno más allá de jugar 35 partidos en el club. Por eso, el club italiano decidió no negociar una posible compra, por lo que ahora debe retornar a PSG, dueño de su ficha.

Así, Paredes debe volver a París donde estaría dispuesto a pelear por un lugar. En una entrevista con Star+, en medio de la despedida de Maxi Rodríguez del fútbol, habló de su futuro con la periodista Sofía Martínez y aclaró cómo está su situación.

“En principio, tengo que volver a París. Está la posibilidad de que Luis Enrique sea el nuevo entrenador de PSG y la verdad que la idea me gusta mucho. Así que la primera opción será quedarme en París“, reveló el mediocampista de 28 años. “Me entusiasma entrenar con Luis Enrique y me gustaría la posibilidad“, agregó.

Leandro Paredes tiene buenas referencias de Luis Enrique

La idea de ser dirigido por Luis Enrique gusta a Leandro Paredes, ya que tiene referencias por ex compañeros que supieron ser dirigidos por el ex seleccionador español. “Es un entrenador top, tiene renombre y eso sería muy importante. Todos hablan bien de él. Fernando Gago y Daniele De Rossi me hablaron de él; será muy bueno para el club“, reveló anteriormente a TyC Sports.

Al ex Boca le queda un año más de contrato con PSG, por lo que si se queda podría negociar una renovación, en caso de que Luis Enrique así lo considere.