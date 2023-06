Real Madrid debe encontrar un reemplazo para Karim Benzema, pero la situación no es sencilla. La opción de Harry Kane aparece como la más tentativa, aunque no hay una definición. En medio de esto, un nombre surgió en el programa El Chiringuito, pero generó burlas de los periodistas: el mexicano Santiago Giménez.

Fue el ex arquero español Paco Buyo, quien atajó para el Madrid entre 1986 y 1997, el que recomendó el fichaje del Chaquito para este equipo merengue. “Un delantero centro que el Madrid se ha tardado en ir por él, no vale ni 60 millones de euros: Santi Giménez“. Inmediatamente, esto generó risas de los periodistas presentes en el programa.

Por supuesto, esto llegó hasta México donde varias personas salieron a cuestionar la reacción que hubo en el programa con el nombre de Santi Giménez. En este sentido, cientos de usuarios en Twitter salieron a respaldar al actual delantero de Feyenoord. “Mejor que Harry Kane“, “haría mucho más de lo que hizo Mariano” y “es de los mejores de la actualidad” han sido algunos de los comentarios que más ruido hicieron.

“Así se reían de Hugo Sánchez”

La indignación en México se vio fuerte en redes sociales y no es para menos, teniendo en cuenta que este país tiene historia fuerte con Real Madrid. Otros comentarios de los usuarios apuntaron al recuerdo de Hugo Sánchez, ídolo merengue, y hasta mencionaron a Javier Chicharito Hernández, de buen paso en su momento en el club.

“Solo les recuerdo que así se reían de Hugo Sánchez” y “Que no se les olvide que un mexicano es de los mejores 9’s en la historia del Real” le dan cierta razón a los usuarios para responder a las risas que hubo en El Chiringuito.

Real Madrid y la búsqueda de su ‘9’

Harry Kane lidera la lista de posibles centrodelanteros a fichar en Real Madrid, pero no es el único. Joselu será nuevo fichaje en los próximos días y no se descarta que pueda arribar otra figura como Roberto Firmino, de futuro incierto tras anunciar su salida de Liverpool. Sin embargo, el nombre de Santi Giménez, de momento, no aparece bajo el radar merengue.