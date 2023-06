“Si Harry Kane decide irse al Real Madrid vamos a estar tan contentos como él o más”, palabras de Pedro Porro en las últimas horas para confirmar que hasta en Tottenham saben del interés del conjunto Merengue por llevarse al segundo mejor delantero de la Premier League. Hay charlas, costes, límites y un deseo por no dejar de amortizar que puede ser clave.

Jude Bellingham se encuentra en camino, pero la mayor obligación pasa única y exclusivamente por reforzar una delantera donde hasta cuatro nombres han dejado el Santiago Bernabéu a lo largo de las últimas horas y donde el principal apuntado no es otro que Harry Kane. Mientras por Italia ya se hablaba de inicios de charlas entre Daniel Levy y Florentino Pérez, en España se amanece con informaciones que hablan sobre la estrategia para llevar al 9 de los Spurs rumbo al Real Madrid. MARCA no duda.

Si bien se siguen analizando otras opciones de mercado para ser el delantero suplente como lo son Joselu del Espanyol o de Rodrigo Moreno del Leeds United, la única prioridad del conjunto merengue ahora mismo de cara a suplir a Karim Benzema es un Harry Kane que recordemos, termina contrato por el verano del 2024. Hay deseos por encaminar todo antes de que termine el mes de junio y conocimiento de que Daniel Levy alargará lo que pueda las negociaciones. Miedo a lo visto con Gareth Bale y Luka Modric.

Límites y la palabra amortizar

Real Madrid no pagará 200 millones de euros por Harry Kane, o por lo menos no entrada. Los casi 30 años del delantero de la selección inglesa rompen con la política de fichajes que ha seguido al pie de la letra el club en los últimos años, por lo que si bien la necesidad de traer goles al Santiago Bernabéu es tan grande como palpable, por la prensa española no dudan que el máximo coste a desembolsar se encuentra en suma cercanas a los 80 ‘kilos’. Más, una sensación de derrota.

Se quiere terminar con la operación Kane antes de que termine la temporada y dicho hecho no puede entenderse sin tener en cuenta los procesos para amortizar los fichajes que viene usando el Real Madrid. Invertir 80 millones de euros tras los 130 que se pueden dejar por Dortmund con Bellingham supone un gasto más que elevado al de los últimos años, así como un riegos de cara a sacar redito económico con Harry en caso de que haya que separar caminos en unos años.

No poder incluir los costes del fichaje de Kane en la presente temporada, un problema más para Real Madrid en una operación número 9 que pronto será el único tema de conversación. De momento los Merengues no tendrían la intención de desembolsar más de 80 millones de euros por el delantero centro de la selección inglesa. Daniel Levy lleva la batuta.