Que AC Milan haya vuelto a los primeros planos del fútbol italiano va de la mano con la gestión que nombres como Paolo Maldini o Stefano Pioli han conseguido en San Siro y con la irrupción de jóvenes que pronto seguirán marcando el futuro del conjunto rossoneri, pero alguien más a tener en cuenta. Zlatan Ibrahimovic pronto dirá adiós al gigante del Calcio mientras se sigue especulando con su futuro. El sueco habla sin tapujos sobre el retiro.

La Gazzetta dello Sport trae la última hora sobre un nombre que ha marcado la historia del fútbol italiano en el siglo XXI, que ha ganado títulos de Serie A tanto como jugador del Inter, del Milán, de Juventus de Turín y qué dirá salvo un giro de 180 grados adiós en unas horas a la que ha sido su casa desde que marcase el final de su paso por la MLS en enero del 2020. Zlatan se prepara para un último compás en San Siro mientras la amenaza de verle lejos de los terrenos de juego se acerca.

Las lesiones y diversas operaciones en la rodilla del sueco han supuesto un importante revés en un final de carrera donde los Rafael Leao, Sandro Tonali, Pierre Kalulu y hasta Brahim Díaz se han visto beneficiados por su liderazgo y capitanía. Ibrahimovic sabe que se acerca el devenir de su paso por el conjunto rossoneri y de tomar decisiones de peso de cara a lo que viene. ¿Se viene el retiro?

“Depende de las ofertas”

“¿Si pienso en dejarlo? No lo creo. ¿Si tengo que seguir jugando? Creo que sí. Pero tengo que encontrar el equilibrio como en la vida: si no tienes serenidad, estabilidad, eres una bomba y las bombas explotan”, analiza Zlatan en Gazzetta dello Sport sobre ese Milan vs. Verona donde desde uno de los palcos a pie de campo, se despedirá de San Siro como rossoneri.

Monza y Silvio Berlusconi, enloquecidos por contar con sus servicios: “Galliani me llama todos los días desde hace tres años. Milán es mi casa. No sé nada de mi contrato, el año pasado le dije a Paolo: ‘tú decides’. Y tengo una hoja para firmar. No sé lo que hay en él, tal vez hay otro año. Me basta con saber que soy jugador del Milan. El futuro depende de las ofertas”.