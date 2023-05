Sergio Busquets y el Fútbol Club Barcelona, de común acuerdo, decidieron dejar de estar vinculados a partir del primero de julio de este año. Por lo tanto, si surge la posibilidad de que en lo inmediato el volante se reencuentre en un plantel con su excompañero y amigo Lionel Messi, no será con los colores blaugranas, algo que, por lo menos a día de hoy, se presenta como una posibilidad.

Al respecto de la incertidumbre en la que se encuentra tanto la continuidad de su carrera como la de Leo, el vigente campeón de LaLiga, en zona mixta post compromiso con la Real Sociedad en el Camp Nou (por cierto, perdieron los de Xavi Hernández 2 a 1), comentó que las decisiones que vayan a tomar no están entrelazadas, sino que, por el contrario, van por carriles diferentes.

“Cada uno tiene que tomar sus decisiones. Cada uno tiene su vida, su familia y sus intenciones. Aún no tengo tomada la decisión. Tengo varias opciones, pero no hay nada cerrado. Hasta que no acabe la Liga no decidiré, porque ahora toca disfrutar de mi despedida”, expresó Sergio Busquets después de su anteúltimo encuentro en el recinto del Fútbol Club Barcelona como jugador de la institución culé.

No obstante, Busquets apuntó que cruzarse nuevamente a Lionel Messi en su camino profesional es algo que le agradaría, aunque, en principio, no sería un factor a tener en cuenta en su plan el club al que defina ir el argentino: ”Claro que me gustaría volver a jugar con él, pero mi futuro no está ligado al suyo“.

Para cerrar, señaló que, ahora simplemente como aficionado del Barca, se muestra optimista hacia la próxima temporada: ”A partir de ahora, apoyaré al Barça desde donde esté y seré un seguidor más. Creo que se puede iniciar una etapa de éxitos. Hemos hecho un equipo sólido que puede jugar de tú a tú con todos los rivales”.