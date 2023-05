El libro de pases del verano europeo que se avecina promete ser bastante movido, dado que hay varios jugadores de renombre y con gran valor de mercado que, si en los próximos 45 días no llegan a un acuerdo con los clubes en los que se encuentran transitando el último tramo de la temporada actual, quedarán con el pase en su poder.

Dentro de esa categoría, entre los 10 con la ficha más onerosa se encuentran nombres como, por ejemplo, el de Lionel Andrés Messi, que muy posiblemente no continúe en el París Saint-Germain (la relación entre las partes no fue para nada buena en los últimos seis meses) y el de Karim Benzema, que más allá de los rumores sobre una posible renovación con el Real Madrid todavía no llegó a un acuerdo.

Los 10 jugadores con mayor valor de mercado que quedan libres a partir del 30 de junio

Salvo que antes del 30 de junio acuerden una renovación o un contrato con otro club, los 10 jugadores con más valor que se encaminan a quedar libres próximamente, en orden de cifras, son: Milan Škriniar del Inter de Milán (se rumoreó su arribo al París Saint-Germain, pero aún nada concreto) que con una ficha de 60 millones de euros lidera la clasificación.

Luego le siguen Lionel Messi (FC Barcelona y Arabia Saudita se encuentran en la pulseada por quedarse con el Campeón del Mundo) con una tasación de 45 millones; Karim Benzema con 35 (posiblemente renueve con el Real Madrid), Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach (el FC Barcelona tiene interés sobre él) y Evan Ndicka del Eintracht Frankfurt (Tottenham y Liverpool serían sus opciones) ambos con 32.

Más atrás resaltan: Adrien Rabiot (de la Juventus pasaría al Manchester United), Youri Tielemans (del Leicester tal vez salte a la Roma) y Daichi Kamada (del Eintracht Frankfurt quizás al Atlético de Madrid) con 30; Konrad Laimer del Leipzig con 28 (el Bayern Munich estaría interesado en él) y Wilfried Zaha del Crystal Palace con 27 (West Ham, Newcastle y clubes de Arabia Saudita ya lo habrían tanteado).