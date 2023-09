En el fútbol de hoy en día, las vacaciones y las pretemporadas son más cortas por la cantidad de compromisos que los protagonistas deben asumir poniendo, de esta manera, en claro riesgo a su físico. Justamente, Pep Guardiola hizo referencia a este asunto, dándole visibilidad a un problema que acapara a la gran mayoría de los clubes europeos de primera división.

“En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar mi primer partido oficial. Ahora te dan cuatro días, cinco días… y al final mira cuántos cruzados. Te hacen ir a Asia, Estados Unidos para partidos fortísimos o derbis… y la gente cae. Y seguirá cayendo. Porque show must go on y si Courtois no está pues ya vendrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro. Y si no está Kevin, pues ya habrá otro. Porque acabas la Champions y se van a jugar las selecciones durante dos o tres semanas, el año que viene Mundial de Clubes, vete a Estados Unidos con 37 equipos, cuando antes era la Libertadores y la Champions… es demasiado”, remarcó el entrenador catalán hace algunos días en relación con el brote de lesiones.

Al respecto, UEFA no hizo oídos sordos. Este martes 12 de septiembre publicó que su Junta de Fútbol se reunió el lunes en su sede de Nyon, Suiza, para entablar una serie de debates constructivos para la materia implicada tanto en su plano masculino como femenino, en función de resguardar la integridad de los interventores.

”La Junta transmitió la necesidad de una mayor consideración de las necesidades de los jugadores y un diálogo abierto sobre el calendario de partidos”, destacó la entidad del Viejo Continente en un comunicado reflejado a través de su sitio web oficial, en directa vinculación al colapso que sufren los equipos en sus almanaques con una cantidad que a veces supera los 60 encuentros.

Además, UEFA apunta que también se trató la extensión de los partidos tanto con los tiempos de adhesión como con los tiempos extras en las definiciones: ”También se tuvo en cuenta la programación de competiciones y el cálculo del tiempo de descuento, lo que añade una carga adicional a la ya pesada carga de trabajo de los jugadores”.