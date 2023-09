UEFA se prepara para lo que será una nueva temporada intensa llena de compromisos entre la Champions League, Europa League, Conference League y Eliminatorias para la Euro de Alemania 2024. Al respecto, advirtió a los futbolistas participantes de cada una de las competencias, mediante su sitio web, sobre el pedido que Roberto Rosetti, jefe de arbitraje, le realizó recientemente a los jueces.

Fue en una conferencia de prensa realizada en Mónaco en donde, básicamente, el italiano exigió que no exista tolerancia a las actitudes agresivas de los protagonistas en pos de evitar que la mala conducta siga teniendo un ”impacto particularmente negativo en la opinión pública y en el fútbol más joven y de aficionados”.

”Es hora de actuar. Se deben mostrar tarjetas amarillas por intentar engañar al árbitro, fingir lesión, simulación o exageración, o retrasar la reanudación del partido. Y en casos de conducta ofensiva o inflamatoria, como insultos o abusos, el castigo debería ser una tarjeta roja. Por supuesto, el fútbol es un juego de emociones, pero un jugador o entrenador que insulta o abusa de un árbitro no puede considerarse una emoción. Es nuestro deber proteger la imagen del fútbol y debemos aprovechar esta oportunidad de cambio”, explicó Roberto Rosetti.

Además, insistió: “Ciertos comportamientos ya no se pueden tolerar. Debemos dar un buen ejemplo a los niños y niñas que aman el juego. Queremos que nuestros árbitros sean firmes y actúen”.

La mirada de Roberto Rosetti sobre el VAR

“El VAR ya es parte del fútbol. No podemos imaginar el juego al más alto nivel sin el VAR”, inició diciendo respecto del VAR Roberto Rosetti. No obstante, no quiere que los jueces pierdan protagonismo en las decisiones: ”Aunque las intervenciones son obviamente necesarias en ciertas situaciones, en realidad queremos ver una disminución en las intervenciones del VAR; creemos firmemente que los árbitros deben permanecer en el centro del juego y tomar las decisiones”.

Comprensión de las manos

“Debemos intentar tener en cuenta el movimiento de los jugadores a la hora de tomar decisiones relacionadas con el balonmano. No todo toque de la mano o el brazo de un jugador con el balón es una infracción. Debemos ser conscientes de que el fútbol es un deporte de atletismo y movimiento y pediremos a los árbitros y al VAR que muestren comprensión al respecto”, dijo Rosetti respecto a la interpretación de las manos, uno de los temas más polémicos del reglamento.