El ex receptor Cris Carter aseguró haber conversado con Tom Brady Sr., quien le dijo que su hijo no quiere dejar el fútbol americano, pese a tener todos los premios posibles.

A sus 45 años de edad, y pese a que en la temporada 2022 de National Football League (NFL) ha estado muy lejos de su nivel con Tampa Bay Buccaneers, la realidad es que Tom Brady sigue vigente pese a todo lo que le ha ocurrido este año.

Desde su retiro anunciado a principios de febrero, hasta su retroceso y vuelta a la actividad en marzo; pasando por su bullada separación con Gisele Bündchen y su futuro contrato para ser analista en TV.

Una situación que ha generado una genuina preocupación en su padre, Tom Brady Sr., esto según reveló Cris Carter, ex receptor y miembro del Salón de la Fama en NFL, que en el programa 'Up & Adams' de FanDuel, reconoció haber conversado con el progenitor de la leyenda.

La preocupación del padre de Tom Brady



"La noche antes del partido (del Super Bowl LV), me encontré por casualidad con el padre de Tom Brady y le pregunté qué pensaba sobre el partido, la oportunidad de volver a ganar, y dijo que lo único que le preocupa es el niño, que el niño no se vaya a casa. Dijo 'el chico está fuera todavía jugando, y no quiere entrar. Está lloviendo, todo'. Dijo, 'sólo tengo miedo de que el chico no deje de jugar aunque gane'", partió señalando.

En esa línea, Carter agregó que "ganó ese partido y sigue jugando. Así que el padre se lo dijo, así que es un problema. La NFL es una droga, amigo, y no hay otro trabajo de oficina, asociación, relación, tenemos grandes jugadores retransmitiendo, dirigiendo equipos - no hay nada como la NFL... levantar el Lombardi siete veces, hombre, eso es una droga y él la tiene. La tiene en serio".