Steve Kerr explica por qué Michael Jordan era diferente a las otras estrellas NBA

No hay mejor forma que describir a la leyenda de Michael Jordan en la NBA que no sea mediante las palabras de uno de sus compañeros en los Chicago Bulls de 1996 hasta 1998. Steve Kerr fue uno de los privilegiados que vivió la historia de uno de los jugadores considerado como el GOAT de la liga.

El espíritu competitivo de Jordan fue único con compañeros y rivales, al punto que cuando entraba a una cancha de la NBA ya imponía condiciones sin que el reloj del juego empezará a correr. Una de estas características fue revelada por Kerr como el factor especial que hacían de Michael diferente a otras estrellas.

Si hay alguien que sufrió y disfrutó la competitividad de Michael Jordan fue Kerr, quien tuvo un enfrentamiento particular durante un entrenamiento en los Bulls porque ‘Air’ lo intentó intimidar. Así que el ahora coach de Golden State Warriors no dudó en describir a MJ a la perfección.

“Bueno, no fue humilde. Pero en el buen sentido. Al igual que él, Michael dominaba los juegos espiritual y emocionalmente. Caminas por la cancha y miras hacia abajo porque yo fui un oponente durante muchos años jugando contra Michael. Caminabas por el suelo en ese entonces y mirabas hacia abajo, lo viste, y estabas un poco como, no creo que vayamos a golpear a este tipo (...) todo el mundo le tenía miedo”, dijo Steve Kerr en The Rex Chapman Show.

¿Por qué Michael Jordan era diferente a las otras estrellas NBA?

Palabras más, palabras menos, para Steve Kerr lo que hacía de Michael Jordan un jugador diferente a las otras estrellas NBA era que todos los demás jugadores de la liga le tenían miedo así no hubiesen empezado a enfrentarlo en las duelas del mejor baloncesto del mundo.

Lee También