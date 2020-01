La noticia de la semana fue la del martes. Dos jugadores de Alianza, recién oficializados con el club, fueron captados organizando una reunión hasta la madrugada.

Las explicaciones tardaron en llegar. Resulta que lo hicieron en su día libre. Bengoechea, al día siguiente, manifestó que no habría sanción alguna por lo sucedido.

Quién tuvo una reacción más alturada fue Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima. A penas se conoció el ampay se expresó con insulto de por medio a Magaly Medina, quien fue la encargada de publicar los videos.

"Quiero explicar un poco el audio que apareció, es un audio mío, el respeto hacia la señora Magaly Medina de parte mía y del club es total", admitió primero con más calma. "Yo no he dado ninguna declaración pública, fue un comentario en un chat, no lo he debido hacer y lo lamento", se rectificó luego.

#alianzaLima GUSTAVO ZEVALLOS si tenemos estos directivos en nuestro club que carajos podemos esperar ����⚽ como si la tía urraca les apuntó con una pistola para q realisen su juerga ������ pic.twitter.com/8FHzA0MKlf — MALDITO LUIS WINE. (@luis8sommelier) January 15, 2020

"No tengo por qué hacer un comentario con el calificativo que apareció, fue una conversación entre amigos, no me justifico", continuó el dirigente. "Es una señora que merece el respeto y me gustaría que este tema quede zanjado", concluyó entonces.

Así, Zevallos calmó las aguas. Quiere pensar en fútbol y olvidarse de lo acontecido con Ascues y Deza, a quienes justificó por ser "jovenes".

