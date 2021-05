Lautaro Martínez no dudó cuando Vignolo le preguntó el equipo que mejor juega en Argentina

Lautaro Martínez vive un presente soñado como futbolista. El delantero la rompió toda esta temporada en el Inter, conformando junto a Romelu Lukaku una de las duplas de ataque más peligrosas del mundo, y fue una pieza clave para que su equipo termine saliendo campeón de la Seria A cuatro jornadas antes del final.

El título es histórico: el conjunto de Milán no lo conseguía desde hace 11 años, cortando además con una racha de nueve veces consecutivas en las que el trofeo lo levantó la Juventus. Sin dudas, es uno de los jugadores argentinos con mejor presente, y una pieza inamovible para la Selección Argentina de Lionel Scaloni, a poco tiempo del comienzo de la Copa América.

El goleador dialogó con ESPN F90, y luego de contar sus sensaciones por lo logrado, lo sacaron un poco del fútbol europeo para enfocarse en el deporte del resto del mundo: "Más allá de la liga italiana, que sabemos que es la que más mirás, lo voy a decir yo por vos, qué liga es la que mirás y sacás algo, más aprendés, te gusta mirar", consultó Sebastián Domínguez.

"Sacando la italiana, porque es la que juego, miro mucho la española y el fútbol argentino", comentó el 'Toro' para recibir después la repregunta de Sebastián Vignolo, sobre qué equipo le atrae más: "Me gusta River, sin dudas, hace tiempo que juega bien, que hace lo que el entrenador creo que trabaja, porque lo hacen muy bien, y tiene jugadores con un nivel muy alto".

+Lautaro sobre el Barcelona:

- "Sí, estuve cerca de Barcelona. Fueron cosas muy importantes para mí. Al final tenían problemas económicos y ahi la decisión fue quedarme en Inter para seguir creciendo. Por suerte pude conseguir un título. Cuando estábamos en eliminatorias hablé con Leo. Era una linda oportunidad para mi y estuve realmente muy cerca pero por pequeños detalles no se pudo dar. Me quedé en el Inter, seguí peleando, entrenando y creo que acerté porque hoy tengo un título. Leo es muy tranquilo, no se metía. Me preguntaba como estaba la situación y no mucho más".

