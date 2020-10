A-Rod acaba con los Yankees por estar al borde de la eliminación

A unas horas, o quizás minutos de una posible eliminación de la Postemporada 2020, el ambiente en torno a los New York Yankees no es nada fácil porque están a una derrota de decirle adiós a los Playoffs tras estar 1-2 abajo con los Tampa Bay Rays.

Como todo un conocedor de lo que es vestir el jersey de los Yankees y ganar un anillo de Serie Mundial con el equipo de New York, Alex Rodríguez no se guardó nada a la hora de mostrar frustración sobre el presente de los ‘Bombarderos del Bronx’.

“Eres los Yankees de Nueva York, quizá la franquicia más ganadora de todos los deportes, tienes una nómina de más de 200 millones de dólares, tienes que jugar pelota, lo has hecho por más de 120 años. Tienes 27 anillos, los has logrado cómo un macho alfa, lo has conseguido a la manera antigua”, empezó diciendo A-Rod.

El apuntado por Rodríguez como el principal responsable de la situación es el gerente general, Brian Cashman. Alex tildó a la gerencia de los Yankees de poner en ridículo a la franquicia al punto que consideró como un desastre la derrota en el Juego 2.

“El Juego 1 lo conseguiste así: gran picheo abridor y el bullpen te consigue 9 outs. Llegas al Juego 2, la gerencia se quiere entrometer y ahí es cuándo se pone ridículo. Para mí, los jugadores de Yankees tienen que mandar a volar a Brian Cashman y a la gerencia, aunque hayan hecho cosas increíbles en el pasado. El Juego 2 fue un completo desastre”, concluyó Alex Rodríguez.

Lee También