¿Cortan al ‘hermano menor’ de LeBron? Anthony Edwards confunde a Alex Rodríguez

La juventud de hoy en día dirían los aficionados de los deportes americanos que no olvidan a las leyendas vivientes. Alex Rodríguez firmó una promesa de compra para adquirir a los Minnesota Timberwolves y sin ni siquiera llegar al cargo tuvo un imperdible momento con el “hermano menor” de LeBron James, Anthony Edwards.



“¡¡¡Dios mío hermano menor!!!”, fue el calificativo que LeBron le dio a Edwards tras realizar una volcada de antología el 19 de febrero y al parecer, Anthony protagonizó un blooper tremendo. En medio de una conferencia de prensa le preguntaron sobre qué pensaba acerca del nuevo dueño, A-Rod, de los Timberwolves y…

Resulta y acontece que Edwards no tenía ni la menor idea que Rodríguez tuvo una carrera destacada en la MLB con 22 temporadas, 14 selecciones All-Star, tres premios MVP y un anillo de Serie Mundial (2009) con los New York Yankees.

“¿Un fan? ¿Quién es él? ... No sé quién es”, contestó Anthony Edwards frente a la pregunta si creció viendo a Alex Rodríguez en la MLB. ¿Qué pensará A-Rod sobre la joya de su nuevo equipo en la NBA? “No sé quién es, la verdad no sé nada de béisbol”, sentenció el ‘hermano menor’ de LeBron no sin antes enmendar el blooper diciedo que sabía que era el nuevo dueño de la franquicia.

Alex Rodríguez es el nuevo dueño de los Minnesota Timberwolves

“El propietario del club, Glen Taylor, ha firmado una carta de intención exclusiva con respecto a la compra de los Minnesota Timberwolves y los Lynx por parte de Marc Lore y Alex Rodríguez”, fue el comunicado del equipo de la NBA para informar que A-Rod compró la franquicia por 1.500 millones de dólares.

