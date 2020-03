Argentina, no lo entenderías: funcionarios se aumentaron un 233% sus salarios

"¿Vieron el video? Una persona que sufre y que no tiene respirador en Italia. ¿Usted quiere que esto suceda? Quédese en su casa. Olvídese de su novia, yo me olvido de mi hijo, le hago entender que no puede ver su padre. Muere gente"



Estremecedor.pic.twitter.com/QP7XAPmBkW