Dodgers projected Lineup



OF- Betts

SS- Seager

3B- Turner

OF- Bellinger

1B- Muncy

2B- Lux

OF- Pollock/Beaty

C- Smith



Uti: Taylor, Beaty, Kike, E. Rios, D. Peters



Pitching Rotation:



Buehler

Kershaw

Price

Urias

May

Wood

J.Nelson



WHAT A TEAM.