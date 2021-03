Imperdible: el ‘sucesor’ de Tom Brady voló un pase y Bill Belichick no se contuvo

El segundo evento más importante de la NFL, el Draft 2021, empieza a calentar motores y los prospectos van a sus respectivos Pro Day para mostrar las cualidades ante los ojos de los head coach de la liga. El turno fue para Mac Jones, quien tuvo un imperdible momento con Bill Belichick.

Claro y no era para menos, Belichick fue a ver al que llaman como el ‘sucesor’ de Tom Brady porque analistas como Mel Kiper, experto de ESPN para el Draft, dicen que Jones tiene rasgos y características del quarterback más ganador de la historia.

“Odio decirlo, pero tiene un poco de Tom Brady en él. No estoy diciendo que alguna vez vaya a ser Tom Brady. Probablemente no estaría cerca, pero tiene esa competitividad. Es muy inteligente, tomó esa ofensiva en el Senior Bowl como si no fuera nada”, dijo Kiper sobre Mac Jones.

Con este preámbulo Belichick (Patriots) y Kyle Shanahan (49ers) fueron algunos de los asistentes al Pro Day de Jones, pero las cosas no salieron de la mejor manera. Mac, un poco nervioso, voló un pase de largo yardaje y de inmediato las cámaras fueron a ver la reacción del head coach de New England.

Bill Belichick y la reacción al Pro Day de Mac Jones

Mac Jones voló al receptor y Bill Belichick hizo un gesto moviendo la cabeza de un lado a otro en símbolo de negación al pase que falló el ‘sucesor’ de Brady. ¿Los New England Patriots descartaron al QB de Alabama? El Draft 2021 de la NFL traerá la respuesta.

Mac Jones vuela un pase...



Bill Belichick no contuvo su reacción �� pic.twitter.com/kk200uzPzZ — Somos Pats (@PatriotsMexico) March 30, 2021

