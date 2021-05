Kyrie Irving y sorpresiva declaración: "El baloncesto no es lo más importante para mí"

Brooklyn Nets hizo historia en la temporada actual de la NBA, ya que formó un equipo que podría pasar a los libros de historia como uno de los más dominantes de todos los tiempos. Sin embargo, para que eso suceda cada uno de los integrantes deben estar en la misma sintonía, situación que sucedió a cuentagotas.

Las lesiones fueron las principales culpables para que Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden hayan jugado solamente un encuentro juntos en los últimos tres meses, pero a esto se sumó una situación más. De acuerdo a las palabras del guardia de los Nets y campeón con Cleveland Cavaliers, su cabeza no está en el baloncesto.

En diálogo con Bleacher Report, Irving reveló abiertamente que no se encuentra totalmente enfocado en el deporte: “Hay muchas cosas que están sucediendo en este mundo, y el baloncesto no es lo más importante para mí en este momento. Están sucediendo muchas cosas en el extranjero. Toda mi gente sigue en cautiverio en todo el mundo y hay mucha deshumanización”.

“Están pasando demasiadas cosas en el mundo para que yo solo esté hablando de baloncesto. Tengo que concentrarme en esta mierda las 24 horas, los 7 días de la semana, la mayor parte del tiempo, pero están sucediendo demasiadas cosas en este mundo como para no abordarlas. Es triste ver la mierda que está sucediendo", afirmó el guardia de Brooklyn con declaraciones que tienen que ver con los hechos ocurridos en Israel y Palestina, pero también señaló que está preocupado por los problemas "en todo el mundo".

Kyrie Irving se encuentra agradecido por estar en Brooklyn Nets

A pesar de que no se encuentra concentrado al 100% en el juego, Kyrie Irving se mostró agradecido por estar donde está, pero reiteró su compromiso: “Estar en este gimnasio, sí, estoy agradecido por la oportunidad, es una bendición, pero mi objetivo aquí, mi propósito es ayudar a la humanidad. Y no puedo sentarme aquí y no abordar eso. No me importa de qué lado te encuentres, de cualquier lado, si eres un ser humano y apoyas el esfuerzo contra la guerra que se está llevando a cabo; hay muchas personas que pierden la vida, niños, muchos bebés, eso es justo en lo que estoy enfocado”, finalizó.

