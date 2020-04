Tampa Bay Buccaneers ya buscan un reemplazo para Tom Brady en el Draft

Los Tampa Bay Buccaneers dieron un enorme golpe de autoridad hace varios días al concretar la firma de Tom Brady, legendario mariscal de campo, tras dos décadas al mando de la ofensiva de los New England Patriots. No obstante, su vínculo es apenas por las dos próximas temporadas, al menos por el momento.

Es por eso que Jason Licht, gerente general de la organización, se sinceró ante la posibilidad de que los 'Bucs' busquen a otro mariscal de campo como póliza de seguros en este próximo Draft de la NFL, según comentó a Eduardo A. Encina del Tampa Bay Times. Claro está, esto estará sujeto a condiciones:

Tom Brady - CBS Sports

"Creo que nos podemos permitir hacer esto. Y es algo que definitivamente haremos. Claro que dependerá de qué jugador es, en qué posición está disponible y qué otros jugadores también están sobre la mesa. Si estamos convencidos lo haremos. No es tan fácil como escoger a cualquier mariscal de campo y pensar que será el jugador que desarrollaremos", comentó Licht.

Para la primera semana de la temporada 2020 cuando Tom Brady tome el lugar de Jameis Winston con los Buccaneers, ya tendrá 43 años, ¡y será la segunda ocasión en su carrera que reemplace a un QB que fue Pick #1 del Draft! ��(HILO) pic.twitter.com/IQMZGO7hVJ — NFL México (@nflmx) April 9, 2020

De momento no parece que la franquicia tenga ningún tipo de duda acerca de las capacidades de Brady para liderar al equipo. Si no, no habría forma de explicar que le garantizaran 50 millones de dólares a razón de dos temporadas para convencerlo de firmar con ellos.

Igualmente, Brady ya tiene 42 años y no estará bajo centro para siempre. Ha reafirmado que su deseo es jugar hasta los 45 en varias oportunidades, así que es normal esperar que los Buccaneers empiecen a planificar a futuro y contemplen todas sus opciones para mantener vivas sus posibilidades de competir después del retiro de Tom.

