CJ McCollum nombró a los tres mejores jugadores de la NBA y dejó por fuera a Damian Lillard

La suspensión de la NBA está siendo una oportunidad perfecta para que los jugadores se acerquen más a sus aficionados a través de las redes sociales. Por eso, aprovechan las plataformas para mostrar su lado más humano conversando y contando anécodtas sobre su vida cotidiana.

Esta vez, la víctima del escrutinio fue CJ McCollum de los Portland Trail Blazers, quien se reunió virtualmente con Jay Williams de The Boardroom para discutir varios temas de interés acerca del mundo del baloncesto. Entre los tópicos a discutir, quedó contra las cuerdas cuando le tocó responder a la pregunta más complicada: ¿quiénes son los tres mejores jguadores de la NBA?

"No puedo escoger a KD (Kevin Durant) porque no está lesionado y no puede jugar. Si imaginamos que puede jugar, serían él y otros dos. Si no, sería Bron (LeBron James), Kawhi (Leonard) y Giannis (Antetokounmpo)", declaró el guardia de los Blazers con un dejo de incomodidad en su cara.

CJ McCollum’s top 3 players in the NBA in order



1) LeBron James

2) Kawhi Leonard

3) Giannis Antetokounmpo



Sorprendentemente, McCollum dejó por fuera a su compañero Damian Lillard, quien actualmente atravesaba el mejor momento de su carrera y estaba teniendo una temporada de consideración de MVP, al menos en lo que respecta a números individuales. Evidentemente, esto no quiere decir que no exista respeto mutuo o buena relación entre ellos.

Igualmente, llama la atención la omisión de McCollum por el simple hecho de que, por lo general, los jugadores prefieren alabar a los propios en lugar de la competencia. Esta vez, sin embargo, parece que CJ simplemente quiso ser lo más honesto y transparente posible, y eso también es válido.

