¿Cam Newton se sumará? La lista de jugadores que Bill Belichick resucitó en New England Patriots

Después de haber entrado a la agencia libre tras finalizar su contrato con Carolina Panthers al término de la temporada 2019 de la NFL, finalmente Cam Newton consiguió equipo y llegó a un acuerdo este domingo con New England Patriots. El quarterback de 31 años acordó su llegada a los Pats con un contrato por un año que podría alcanzar los 7 millones de dólares en incentivos.

Quien fuera la primera selección del Draft de 2011 alcanzó su pico de rendimiento en la temporada 2015, cuando llevó a Carolina Panthers al Super Bowl y ganó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada. Sin embargo, desde entonces su nivel ha ido a la baja, acompañado de las lesiones que le permitieron jugar tan solo 2 partidos en la última campaña.

En New England, SuperCam se encuentra ante un escenario ideal para resurgir. Si hay algo de lo que se puede enorgullecer Bill Belichick durante sus 20 años como entrenador en jefe de los Patriots, además de los 6 títulos de Super Bowl, es el haber resucitado a varios elementos cuyas carreras parecían haber entrado en el ocaso.

10) Dion Lewis

Tras ser uno de los mejores novatos de la temporada 2009 con Philadelphia Eagles, ni siquiera jugó en sus pasos por Cleveland Browns e Indianapolis Colts. Pero en 2015 el corredor firmó con los Patriots y se transformó en una pieza importante del equipo que conquistó el Super Bowl LI en lo que fue la mayor remontada de la historia ante Atlanta Falcons.

9) Aqib Talib

La defensa de los Patriots fue mala en la temporada 2012 y por eso para el año siguiente enviaron una selección de cuarta ronda a Tampa Bay Buccaneers a cambio del conflictivo esquinero, quien venía de cumplir una suspensión por abuso de sustancias. Talib ayudó a mejorar la defensiva de New England y transformar al equipo en contendiente al Super Bowl, aunque tuvo problemas para mantenerse sano.

8) Patrick Chung

Llegó a New England en la segunda ronda del Draft de 2009, pero no cumplió con las expectativas y en 2013 fue liberado y firmado por Philadelphia Eagles. Tras solo un año con los Eagles, fue cortado y regresó a New England para convertirse en pieza clave hasta el día de hoy, ganando 3 Super Bowls en el medio.

7) Corey Dillon

Cuando Dillon llegó a New England previo a la temporada 2004, era un buen jugador que necesitaba un cambio de aire. Los Patriots lograron exprimir al máximo su productividad para ganar Super Bowls consecutivos y ser el mejor corredor de la era Belichick-Brady.

6) Willie McGinest

Willie fue la cuarta selección global del Draft de 1994 y, antes de que llegara Belichick, estaba teniendo una carrera decepcionante y era un líder negativo. Cuando Belichick arribó a Nueva Inglaterra, McGinest finalmente se convirtió en el jugador que todos esperaban que fuera. Realizó jugadas grandes en momentos importantes y fue uno de los jugadores más importantes para los primeros 3 Super Bowls.

5) Rodney Harrison

31 equipos de la NFL creyeron que ya estaba acabado, que ya era muy viejo. Pero los Patriots no opinaron lo mismo y vaya que no se equivocaron cuando lo firmaron en 2003. Fue una pieza vital para lograr los Super Bowls consecutivos en 2003 y 2004.

4) Rob Ninkovich

Los Saints lo eligieron como long snapper en la quinta ronda del Draft de 2006, pero ni en Nueva Orleans ni en su paso por Miami logró ganarse un lugar. En 2009 llegó a los Patriots para fortalecer el equipo de práctica, para rápidamente ganar protagonismo y terminar jugando un rol vital en los Super Bowls XLIX y LI.

3) Wes Welker

De ser un receptor del montón en San Diego y Miami por su baja estatura, Welker se transformó en el receptor más productivo de la NFL en su estancia con los Patriots y revolucionó por completo la posición de slot receiver.

2) Mike Vrabel

Nunca fue el mejor en nada en particular. Pero era bueno en más cosas que todo el resto. Incluyendo ala cerrada. Hizo de todo durante los años de gloria en los que New England logró sus primeros 3 títulos de Super Bowl.

1) Randy Moss

Después de brillar con los Vikings, Moss parecía acabado en su paso por los Raiders, donde solo completó 102 recepciones y 11 touchdowns en 2 temporadas. Sin embargo, en 2007 Belichick vio la oportunidad y generó una sociedad temible entre Brady y Moss. Randy rompió el récord de recepciones para touchdown en una temporada y fue uno de los jugadores más explosivos en una postemporada con New England.

