Si no firma con New England Patriots: Cam Newton podría duplicar su salario en 2021

Luego de llegar para la temporada 2020 de la National Football League (NFL) con el objetivo de ocupar la plaza que dejó el histórico Tom Brady, el mariscal de campo Cam Newton tuvo un certamen irregular, que provocó la marginación de los New England Patriots de los Playoffs, por primera vez en 11 años.

Y si bien no hay una confirmación oficial por parte de la franquicia de Massachussetts, los reportes periodísticos apuntan a que finalmente el quarterback no volverá al equipo para el próximo certamen, algo que curiosamente podría traerle beneficios económicos, según explicó Jeff Howe, de The Athletic.

Lo anterior, puesto que tras jugar en los Patriots, donde percibió un salario de $3,956,250 dólares más incentivos, Newton podría llegar a duplicar su sueldo para la temporada 2021, llegando casi a los ocho millones de dólares, aunque deberá cumplir una condición especial para optar a ese beneficio.

Patriots offseason roster forecast: Decision time nearing for 89 players https://t.co/fPsY70TXOj — Jeff Howe (@jeffphowe) January 7, 2021

Newton podría duplicar su salario en NFL 2021



La publicación advirte que "se supone que obtendría aproximadamente el doble de esa cantidad la próxima temporada debido a una mejor salud", y es que la exigencia a acatar es demostrar que posee un físico compatible para poder jugar una zafra completa.

Al menos en el 2020, Newton logró jugar en 15 de los 16 partidos de la temporada, ausentándose de uno por estar contagiado de Coronavirus, terminó primero en las estadísticas de touchdowns terrestres (con 12) y tercero en yardas terrestres (592); pero se ubicó en la parte baja de la clasificación en yardas aéres por juego (177.1)y pases de touchdown (8); cerrando el torneo con un índice de pasador de 82.9 y un porcentaje de finalización de 65.8 por ciento.

Ahora, Cam es agente libre sin restricciones y aunque los Patriots no han descartado volver a firmarlo, se cree que buscará otras alternativas para el 2021. ¿Regresará?

