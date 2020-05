Carmelo Anthony ‘regañó’ a la sociedad por estar comparando a Jordan con LeBron

El sentir de Carmelo Anthony es quizás el de muchos fanáticos de la NBA que se cansaron del debate sobre quién es el mejor jugador de la historia entre Michael Jordan y LeBron James. Su opinión pasa por entender que fueron épocas diferentes y ambos tienen grandes cualidades.

“No me gusta (la comparación). Y digo eso porque cada vez que hacemos eso, no apreciamos lo que tenemos frente a nosotros. Cada vez que se hacen estas comparaciones, ya sea alguien, vieja escuela versus nueva escuela, es como, ¿por qué no podemos apreciar a todos por lo que aportan al juego?”, dijo Anthony.

Carmelo Anthony y Michael Jordan. Foto: Getty.

El ala-pívot de los Portland Trail Blazers le concedió una entrevista a Colin Ward-Henninger, de CBS Sports, en la que prefirió no tomar partido sobre Jordan o James, sino destacar que ambos marcaron un antes y un después en la historia de la NBA.

“Sabes, M.J. es el G.O.A.T. Es el mejor de todos. Todos lo sabemos. ¿Por qué no podemos decir eso, pero también darle flores a LeBron mientras él está aquí también? ¿Por qué no podemos decir, ‘M.J. fue muy bueno, LeBron es muy bueno, Kobe es muy bueno’? No se nos permite decir esas cosas hoy porque siempre es esto o aquello, y esa es solo nuestra sociedad: tienes que elegir una”, afirmó Melo.

La invitación que le hizo Carmelo Anthony a los fanáticos de la NBA fue la de apreciar el poder disfrutar de estos dos talentos insuperables que pasaron por las canchas del baloncesto norteamericano. Simple y sencillo.

