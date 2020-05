¿Competencia para The Last Dance? WWE lanza documental sobre The Undertaker

En momentos donde, producto mayoritariamente de la pandemia del Coronavirus, la serie The Last Dance, que cuenta la historia de Michael Jordan y los Chicago Bulls, se ha convertido en el documental más visto de la cadena ESPN y en uno de los más demandados a nivel mundial en la plataforma de Netflix, un histórico peleador se transformará en la primera competencia que tendrá la muestra audiovisual.

Esto porque el domingo 10 de mayo, la empresa de lucha libre profesional World Wrestling Entertainment (WWE), lanzará oficialmente, a través de su portal de streaming WWE Network, el primero de cinco capítulos de la serie Undertaker: The Last Ride, el cual estará dedicado a revisar los últimos años del histórico peleador en los encordados.

En específico, el trabajo nos lleva hasta el año 2017, donde Mark Callaway, el hombre detrás del Hombre Muerto, se prepara para la que sería la última lucha de su carrera, en el evento Wrestlemania 33 ante Roman Reigns, mostrándonos las complicaciones que tuvo el luchador para prepararse, con un alto costo físico y emocional.

Además, nos dará a conocer lo que han sido los últimos tres años del Enterrador, realizando combates esporádicos por grandes sumas de dinero, sufriendo lesiones de consideración, e incluso, quedando al borde del retiro tras sus peleas, contando también con testimonios del dueño de la compañía, Vince McMahon, y otros históricos de la WWE, como Triple H, John Cena, Batista y Ric Flair, entre otros.

El primer capítulo se emitirá en directo este 10 de mayo, inmediatamente después del evento Money In The Bank, pasadas las 10:00 PM (hora del Este en Estados Unidos) por WWE Network; mientras que los otros capítulos estrenos se pondrán a disposición, vía on demand, los próximos cuatro domingos hasta el 21 de junio.

