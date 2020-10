Con una frase, Miguel Simón confirmó ser de los mejores periodistas del país

El mundo Twitter estalló el lunes pasado con lo que fue la renovada versión de ESPN FC, juntando personajes icónicos del periodismos y el deporte para que debatan sobre la actualidad del fútbol local e internacional.

En la mesa que conduce Alejandro Fantino podemos ver caras como las de Óscar Ruggeri y Diego Latorre, quienes supieron hacer su exitosa carrera como jugadores antes de pasar al otro lado, y también históricos de la comunicación como Mariano Closs y Miguel Simón.

Justamente el último que mencionamos es el protagonista de esta nota, ya que ayer le terminó dando una lección no sólo a los allí presentes sino también a todos aquellos que estábamos viendo en vivo el espectáculo que cada semana llega a nuestras televisiones.

Pasa que se comenzó a debatir en torno a una frase de Diego Simeone, en la que el DT del Atlético Madrid afirmó que "no hay otro estilo mejor que ganar partidos", y al ser consultado por las formas remató con un "como sea".

Viendo como la mayoría de sus colegas se posicionaban en la vereda de enfrente del 'Cholo', Simón arrancó: "Hay una contradicción, y lo voy a tomar como ejemplo, porque él dio la frase, pero no explicó bien el como sea, y uno piensa que se habla de hacer un gol con la mano en el último minuto. Simeone es un tipo que cuida el detalle, trabaja, los mejores triángulo defensivos, potencia jugadores".

"Mi tarea como periodista no es decirle a la gente lo que a mí me gusta"pic.twitter.com/aj5HpxcJjO — Javier Saul (@dr_javi) October 6, 2020

Luego, soltó la frase que nos deja bien en claro que sigue siendo de los mejores periodistas deportivos del país: "Yo no creo que ningún resultado que haya obtenido Simeone, haya sido como sea. A mí no me gustan los equipos de Simeone, pero reconozco su trabajo. Mi tarea como periodista no es decirle a la gente lo que a mí me gusta, sino evaluar lo que hace Simeone".

Y para cerrar, ya bastante eufórico, desafío a los suyos: "Hagamos un ejercicio. Traigamos un equipo, que ganando como sea, 30 fechas de 38, fue campeón". Un crack.

