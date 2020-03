Damian Lillard habló sobre el Coronavirus y jugar sin público

La amenaza del Coronavirus sigue generando mucha incertidumbre en el mundo del deporte. En Italia, por ejemplo, todas las actividades deportivas fueron suspendidas hasta el próximo 3 de abril.

Evidentemente, los jugadores de la NBA no son ajenos a estas noticias y, tal como el resto del planeta, han expresado su preocupación y temor de contraer esta pandemia que tiene al mundo desvelado. Un claro de esto es Damian Lillard de los Portland Trail Blazers:

"Obviamente es preocupante por el ambiente en el que trabajamos. Constantemente estamos tocando las manos de los fans, saludando gente y ante miles de personas, así como la prensa (...) pero debemos hacer lo posible por cuidarnos, tratar de mantenernos limpios y mantener nuestras manos limpias. Yo estoy tratando de alejarme a mí y a mi hijo de las multitudes", comentó el base.

En este sentido, la NBA está haciendo lo propio para tratar de prevenir el contagio entre sus estrellas, personal y fanáticos, por lo que asomó la posibilidad de jugar partidos a puerta cerrada.

No obstante, Lillard está de acuerdo con la postura expresada previamente por LeBron James: si no hay fanáticos, no tiene sentido que haya juegos, teniendo en cuenta que la NBA es un espectáculo para su afición:

#NBA ¿Y qué dijo LeBron acerca de las posibles acciones por el #Coronavirus? �� pic.twitter.com/loihBme3Yv — Salto Entre Dos �� (@Salto_EntreDos) March 7, 2020

"LeBron dijo que no jugaría si no había fanáticos. Estoy seguro de que esa declaración hizo mucho ruido, pero dudo que juguemos sin público. Estoy feliz de que haya dicho eso. Si no hay fanáticos, deberíamos jugar en los centros de entrenamiento. En lugar de ir al estadio vacío, juguemos en nuestro uniforme de práctica. Si no puedes vender boletos, ¿Cuál es el punto? ¿Tendrás un partido en televisión en el que no hay nadie ahí?, ¿Cómo funciona eso?" sentenció Lillard.

De momento, la liga no ha tomado una postura definitiva para la prevención del contagio, pero con esta posibilidad latente, seguramente los jugadores seguirán pronunciándose a favor o en contra.

