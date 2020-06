"Demagogo": Rosa María Palacios le respondió a Urresti por operadoras de internet

Un nuevo round de la disputa entre Rosa María Palacios y Daniel Urresti. Ellos siempre están pendientes de lo que haga el otro y a traves de los medios que tienen al alcance critican a diestra y siniestra. Generalmente, y más en esta ocasión con cuarentena, tanto la periodista como el político se pelean por twitter.

El conflicto entre ellos con la pandemia se ha recrudecido. Han chocado por las AFPs, por los derechos de los sempleados del hogar y por el trabajo que está haciendo cada uno en la presente crisis. Ahora, el nuevo motivo para que intercambien sus comentarios es sobre las operadoras de internet.

Daniel Urresti se había manifestado en contra del corte anunciado por Osiptel para los que no han negociado su deuda. Su posición era que muchos niñas y niñas dejarían de poder recibir clases por no contar con conexión. Esto encendió a Rosa María Palacios, que en los últimos tiempos ha defendido, por ejemplo, no dar derechos a las empleadas del hogar.

¡Miren esta joyita de tuit de RMP defendiendo a los ricos y poderosos! ¿Ahora ya saben por qué me tiene en la mira? DATO: Durante el fujimontesinismo el jefe de su jefe remató nuestra compañía de teléfonos a la Telefónica, que hoy le debe al Perú una millonada en impuestos. pic.twitter.com/YeYVadKbeE — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) June 2, 2020

"La última hazaña del demagogo Urresti es dejarnos sin teléfonos. Ahora quieren que sean gratis. No quieren ni suspender ni fraccionar. Gratis. Y como la Constitución la usan de papel higienico de nuevo van a intervenir contratos. Este Congreso es una pandemia", tiró la periodista. "Los que votaron para no ser Venezuela ahí tienen a Urresti. Su esquema económico es el mismo de Chávez y Maduro. Y si los dejan a ese desastre vamos. Los que ya lo vivimos lo reconocemos a la primera. Todo gratis hoy para que mañana no exista", detalló después en una típica venezolanización de cualquier reclamo popular.

Obviamente, Urresti no se quedó callado: "¡Miren esta joyita de tuit de RMP defendiendo a los ricos y poderosos! ¿Ahora ya saben por qué me tiene en la mira?". "DATO: Durante el fujimontesinismo el jefe de su jefe remató nuestra compañía de teléfonos a la Telefónica, que hoy le debe al Perú una millonada en impuestos", agregó junto a una foto de Alberto Fujimori y Hurtado Miller. Así, fue la nueva disputa entre Urresti y Palacios ¡No tienen cuando parar!

