Dennis Rodman revela la gran diferencia entre LeBron James y Michael Jordan

Si alguien puede traer una opinión diferente a las demás y que seguro causará revuelo es Dennis Rodman. Pues resulta y acontece que la leyenda de los Chicago Bulls participó una vez más en el debate sobre quién es mejor entre LeBron James y Michael Jordan.

Simple y claro. El Gusano basó su argumento en la sencilla razón que el jugador de los Lakers fue hecho (como jugador) de una manera diferente a la de Jordan y, más allá de los aspectos técnicos del juego, se centró en que la gran diferencia está en la mentalidad que tienen el uno respecto al otro.

Rodman y Jordan. Foto: Getty.

“(LeBron James) no fue comprado (hecho) de esta manera. Yo tenía ese deseo de ganar, no me importaba lo que fuera necesario. Haré el trabajo sucio, no me importa un carajo. Al final del día, ese anillo es más importante. Para (Michael Jordan) cuando apareció, tenía una cosa (que hacer): no se iría si no te pateaba el trasero y hacía mi trabajo”, afirmó Rodman en el canal de Youtube de Mike Tyson.

En otras palabras, lo que el exjugador de los Bulls quiso decir fue que LeBron no tiene ese instinto ‘asesino’ que Jordan tenía a la hora de querer ganar a toda costa. Ese tipo de mentalidad es una de las razones del éxito de los Bulls según el mismo Rodman.

Con cinco campeonatos de la NBA, Dennis Rodman es una voz autorizada para hablar de baloncesto, pero ¿conocerá tanto a LeBron James como conoció a Michael Jordan para hacer esta afirmación?

