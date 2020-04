Dennis Rodman sufrió un cristalazo cuando jugaba en México

Sólo los amantes del baloncesto recuerdan el paso de Dennis Rodman por México. Ya a sus 43 años y a tres de retirarse de la NBA, el Gusano no le esquivó a la naranja Azteca y se emergió en Fuerza Regia de Monterrey en el 2004 y, al año siguiente, fue contratado por seis partidos por los Dragones tijuanenses.

El paso de Rodman por México fue corto, pero, a pesar de estar a un buen tiempo de su retiro de la mejor liga del mundo, demostró la calidad que se le quiere ver al que se convirtió en uno de los mejores jugadores defensivos y con capacidades reboteadoras de la historia.

Enrique Zúñiga, quien fue compañero del exjugador de los Bulls en Tijuana, reveló una historia de lo que le tocó sufrir al estadounidense en México: "Él no vivía en Tijuana, de eso estoy seguro, porque recuerdo que llegaba manejando. De hecho, en una ocasión le rompieron el vidrio de su camioneta o algo así, pero sí venía manejando con toda su gente, no se quedaba en Tijuana, se quedaba en Estados Unidos", contó en Mediotiempo.

"Estuve con él tres partidos, él era un jugador muy caro y lo que querían era que apoyara al equipo y darle publicidad, una imagen nueva con Dennis Rodman. Fue un éxito, jugó seis partidos, pero por el tiempo que me tocó convivir diría que es un jugador súper inteligente e impresionante", relató Zuñiga, demostrando la vigencia de Rodman.

Como hoy en día, Dennis jamás dejará de ser tal cual es y, por aquellos tiempos, mantenía la excentricidad que lo caracterizó en gran parte de su carrera: "En los tiempos fuera se quitaba los tenis y se ponía la toalla en la cabeza, yo decía ¿qué onda, ya no va a jugar o qué? Pero se acababa el tiempo fuera, se ponía los tenis y se quitaba la toalla y a jugar. Raro, pero al final de cuentas no le podías decir nada si calentaba o no, porque entraba y hacía el trabajo", sentenció.

