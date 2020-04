Dennis Rodman y Carmen Electra tuvieron sexo... ¡En la cancha de los Chicago Bulls!

Dennis Rodman es uno de los personajes más excéntricos del mundo del deporte. Más allá de la fama que consiguió como jugador estrella de los míticos Chicago Bulls, su personalidad desafiante y atolondrada lo hizo robarse todos y cada uno de los reflectores cada vez que ponía un pie fuera de casa.

Y es que, el estilo de vida de Rodman y sus anécdotas serían dignas de estar algún día en la pantalla grande, pues una saga de 15 películas sobre su vida tal vez se quedaría corta. Por ejemplo, una historia que definitivamente no podría faltar en sus biografías es la del día en que tuvo sexo con su novia Carmen Electra en las instalaciones de los Bulls:

"Un día que los Bulls tenían día libre de práctica, Dennis tenía una sorpresa lista para mí. Me vendó los ojos y nos subimos a su moto. Cuando finalmente me quitó la venda, estábamos en las instalaciones de práctica, en el centro de la cancha. Fue una locura, éramos como dos niños en una tienda de dulces. Empezamos a comer helados y bueno, a tener sexo en todo el maldito lugar. En la sala de fisioterapia, en el gimnasio y obviamente, en la cancha", confesó la actriz al Los Angeles Times.

Como vimos en el documental The Last Dance, Electra fue su compañera de juergas durante su breve relación. Incluso, la modelo reconoció que ser pareja de The Worm era un "peligro ocupacional", debido al estilo de vida desenfrenado que tenía el ala-pívot miembro del Salón de la Fama durante su juventud.

Afortunadamente, Rodman supo dejar de lado sus incidentes fuera de la cancha para entregar siempre el 110% en el tabloncillo y hacer todo el trabajo sucio para que su equipo pudiera llegar a lo más alto. Así que si después quería relajarse un poco con su media naranja, pues qué se le va a hacer.

