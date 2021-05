¿Arriesga a los Lakers? LeBron James no se habría vacunado contra el coronavirus

Ni el hater más obstinado hubiese pronosticado la mala suerte que están viviendo Los Angeles Lakers. Las dos máximas estrellas del equipo, Lebron James y Anthony Davis, sufrieron ausencias prolongadas, el tercer estelar, Dennis Schröder, volverá a protocolos de coronavirus y, como si fuera poco, están cerca de los puestos del Play-In.



Todo parece indicar que los dioses de la NBA no quieren que los Lakers repitan campeonato… En medio de esta tormenta que atraviesa el equipo de Los Angeles, se conoció una revelación de Schröder sobre cuáles son los jugadores de la franquicia que aún no recibieron la vacuna contra el coronavirus.

El base alemán le concedió una entrevista N-TV hace unos días y como si supiera el futro predijo lo mal que la pasaría si volvia a ingresar a los protocolos del coronavirus de la NBA. Dicho y hecho, Dennis estará de 10 a 14 días fuera de las canchas y lo mismo podría suceder con LeBron James.

“Vacunar es algo difícil para mí (…) Creo que LeBron James no está vacunado y yo tampoco (…) Soy alguien a quien no le gusta tomar analgésicos. Siempre trato de prescindir de ellos para llevarme bien con todo (…) ¿Cuarentena? No puedo volver a hacer eso. Si eso sucediera ahora, me saltaría una serie por completo. Yo no podría lidiar con eso”, confesó Dennis Schröder.

LeBron James habló sobre la vacuna contra el covid-19

En medio de la difícil situación que vivió Estados Unidos con la pandemia del coronavirus, a LeBron James le preguntaron sobre si se pondría la vacuna contra el covid-19 y por la respuesta de la estrella de Los Angeles Lakers dejó su decisión en el aire sin certeza alguna.

Schroder dijo que LeBron no se había vacunado coronavirus (Foto: @sidelinesources)

