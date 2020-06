Derek Jeter y Miami Marlins se manifiestan por la muerte de George Floyd

Al cumplirse una semana del asesinato del ciudadano de raza negra George Floyd, a manos de la Policía de Minneapolis, Minnesota, el mundo del deporte en Estados Unidos no ha dejado de manifestarse, ya sean los propios deportistas, franquicias y las mismas ligas profesionales quienes han dado su opinión.

En esta ocasión fue el turno de los Miami Marlins, de las Grandes Ligas de Béisbol, quienes dieron a conocer un comunicado oficial, firmado por su CEO, el ex campocorto de New York Yankees, Derek Jeter, donde muestran su impresión sobre lo ocurrido y las protestas que ha generado el mismo.

Jeter es uno de los dueños de los Marlins desde 2017 (Foto: Getty)

"Me entristece profundamente la muerte de George Floyd; siento dolor e indignación por lo que ha causado a su familia y a su gente en todo el mundo. Esto es algo que ha sucedido con demasiada frecuencia con nosotros como personas de color. Es hora que el odio racial termine y sea indudablemente reconocido y respondido con un severo castigo", indica el escrito.

"Espero que mis hijos y sobrinos no tengan que vivir en una sociedad donde las personas sean tratadas injustamente por el color de su piel. Espero que crezcan para reconocer que no sólo es suficiente expresar sus puntos de vista no racistas, sino también participar de manera activa para erradicarlo", agregó

Durante las últimas horas, varias han sido las personas e instituciones que se han manifestado en contra del actuar policial que provocó la muerte de Floyd y las multitudinarias manifestaciones en el país.

