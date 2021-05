El futuro de Deshaun Watson para 2021 estaría fuera de la NFL

Restan cuatro meses para que comience la temporada 2021 de la National Football League (NFL), la cual no podrá contar con la presencia de uno de sus jugadores más destacados, como es el mariscal de campo Deshaun Watson, que había pedido su salida de Houston Texans.

La información fue dada a conocer durante la última jornada del Draft 2021 por el insider Adam Schefter, de la cadena ESPN, quien advirtió que, a raíz de la más de una veintena de demandas en su contra por agresión sexual a mujeres, optaría por no participar del próximo certamen.

"El hecho es que hay personas en los círculos de la liga que creen que Deshaun Watson no jugará esta temporada. Hay personas que creen que su carrera en Houston ha terminado. Los Texans saben que enfrentan una enorme cantidad de incertidumbre de mariscal de campo", afirmó el reportero.

Watson no jugaría en NFL 2021



Por este motivo es que la franquicia de Texas decidió utilizar su primera selección en el Draft, un pick de tercera ronda obtenido tras un canje con Miami Dolphins en 2019, para escoger al quarterback David Mills, de 22 años, proveniente de la Universidad de Stanford.

Si bien el gerente general de los Texans, Nick Caserio, no confirmó que la selección del prospecto venga para suplir a Watson, explicó que "es parte del proceso de construcción del equipo. No creo que haya un factor en especial para esto. Cuando llegó el momento de seleccionar, pensamos que era la mejor decisión para el equipo. No afecta a nadie. Nuestra ideología es crear toda la competencia posible".

Lee También