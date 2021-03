"Desinforman a propósito": Sol Carreño contra Beto Ortiz por efectividad de vacunas

Este viernes Willax volvió a querer dar una primicia y rápidamente fue desmentido. La embajada china y el gobierno nacional aseguraron que lo mostrado en aquel canal era desinformación.

Y es que el programa de Beto Ortiz compartió los resultados de un estudio preliminar, o sea incompleto, de las vacunas de Sinopharm en Perú con una efectividad mucho menor que la de los estudios terminados en el exterior.

En la siguiente hora de la programación de Willax, dijeron que la vacuna china no servía. Rafael López Aliaga, entonces, en ese mismo canal pero con Phillip Butter propuso otro presidente, asegurando que era momento que el gobierno de Sagasti caiga.

López Aliaga propone que el Congreso censure la mesa directiva y que Otto Guibovich asuma la presidencia. ¿A ver qué bancadas se atreven a darle un golpe a Sagasti en plena campaña electoral? Que se pronuncien Lescano, Acuña, Urresti, Forthsyde si respaldan o no esta locura. pic.twitter.com/51FswXAZPe — Jaime Serra ���� (@JaimeSerra) March 6, 2021

Para muchos, que no eran del canal como Milagros Leiva que los defendió, esto fue una movida con el único objetivo de hacer un golpe de estado. Otros atinaban a citar a fuentes científicas e internacionales en donde demostraban que la vacuna china cumplía con los estándares de efectividad.

El viernes salí en favor de la democracia para rechazar el golpe contra la candidaturas de Forsyth y López Aliaga. Hoy salgo para rechazar el golpe que López Aliaga quiere darle al presidente Sagasti. — Hernando de Soto (@HDeSotoPeru) March 7, 2021

Sol Carreño, por ejemplo, periodista reconocida, apeló a que los ciudadanos consulten fuentes más confiables: "Si uno busca en la web hay diferentes fuentes e información sobre la eficacia de las vacunas. La credibilidad de las fuentes tiene que ver con su seriedad y trayectoria. Infórmense bien. No es tan complicado contrastar".

La vacuna china de Sinopharm, la primera que llegará al Perú este mes, tiene una efectividad del 79% (según análisis intermedio).



Esta es la tasa de efectividad de otras vacunas, como AstraZeneca (62-90%) que arribará al país desde setiembre. (Fuente: BBC)@elcomercio_peru pic.twitter.com/PVg6nl3Mi1 — Fernando Alayo Orbegozo (@feralayo) January 6, 2021

Le respondieron y fue más directa: "La gente que quiere informarse recurre a diferentes fuentes. Justamente para no caer en manos de periodistas mal informados o que desinforman a propósito. No intento convencerlo de nada. Le digo que busque y contraste y me insulta. Si será... (Fan de RLA obviamente )".

Hay que recordar por un lado que el canal ya ha sido desmentido por gobiernos internacionales y hasta por ellos mismos con el caso de las supuestas armas en las marchas. Hay que decirlo también: según revistas científicas internacionales, Sinopharm tiene 79% de efectividad. No hay tanto que buscar.

La gente que quiere informarse recurre a diferentes fuentes. Justamente para no caer en manos de periodistas mal informados o que desinforman a propósito. No intento convencerlo de nada. Le digo que busque y contraste y me insulta. Si será... (Fan de RLA obviamente ) https://t.co/pKDanPVvNY — Sol Carreño (@SolCn) March 6, 2021

