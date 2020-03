Doc Rivers tiene una 'pieza misteriosa' para llevar a Clippers a las Finales

Hace algunos días se reportó que Joakim Noah firmaría un contrato de 10 días con Los Angeles Clippers. Sin embargo, el equipo aún no había realizado ningún tipo de anuncio oficial al respecto.

En este sentido, Doc Rivers, entrenador del equipo angelino, quiso meterle un poco de suspenso a la situación al referirse a Noah como una 'pieza misteriosa' que los ayudará mucho, sin percatarse de que todos ya sabían la noticia:

"Al inicio del juego los Clippers aún no habían anunciado la firma de Noah. Rivers lo llamó 'una pieza misteriosa' porque las reglas de la liga no le permitían decir lo que ya todos sabíamos", reportó Joe Vardon de The Athletic.

Ciertamente, los estatutos de la liga prohíben hablar de un fichaje no oficializado, por lo que Rivers quizás simplemente estaba tratando de jugarles una broma a los presentes en la rueda de prensa.

A lo largo de su carrera, Noah ha dejado promedios de 8.8 puntos, 9.1 rebotes y 2.8 asistencias por partido y cuenta con un premio al Jugador Defensivo del Año en su currículum.

Si puede recuperar su nivel después de haber sufrido una lesión en el tendón de Aquiles, los Clippers habrán añadido un defensor de élite con una enorme facilidad para crear juego, una pieza letal que podría ser la diferencia en la postemporada y que además, es un reconocido detractor de LeBron James.

