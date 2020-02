Los fanáticos de la NBA tuvieron el honor de escuchar a Dwyane Wade - oriundo de Chicago - dar su opinión y conocimiento acerca de las volcadas en el último concurso de clavadas del All-Star Game.

Sin embargo, este concurso no estuvo ajeno a las controversias, pues la gran parte de la opinión pública cree que Aaron Gordon debió haber ganado el concurso después de volcar el balón por encima de Tacko Fall.

Saltar a Tacko Fall... y perder el concurso de mates.



Aaron Gordon, VER PARA CREER. #NocheDeConcursos pic.twitter.com/YU9gNcuon5 — NBA en Movistar+ (@MovistarNBA) February 16, 2020

Gordon se elevó por encima de un ser humano de 2.26 metros, el jugador más alto de la liga por un margen significativo. No obstante, obtuvo una calificación de 47 puntos a pesar de la dificultad de esto.

Y aparentemente fue todo culpa de Wade, que se rehusó al pacto que habían realizado el resto de los jueces en el que habría un empate para que la competencia durara - al menos - una ronda más.

Wobvestigation: Who broke the dunk contest judging pact? pic.twitter.com/NIWDJlnMFa — Rob Perez (@WorldWideWob) February 16, 2020

Claro está que no se le puede quitar mérito a lo que hizo Derrick Jones Jr, pero no existe lógica alguna que dicte que la volcada de Gordon no merecía un puntaje perfecto por su grado de complejidad.

Derrick Jones Jr se suspende en al aire y... ����️ #NBAAllStar pic.twitter.com/pElN03mTHD — DeportesPost (@DeportesPost) February 16, 2020

Esta es la segunda vez en la que el ala-pívot del Orlando Magic pierde esta competencia con mucha polémica y con total seguridad, ya no volverá a participar en el evento más divertido del fin de semana de estrellas.

