El GOAT de la NBA para estrellas y leyendas: Michael Jordan vs. LeBron James

Cuando se creía que todo lo habían visto en el debate de quién es el GOAT de la NBA entre Michael Jordan y LeBron James, las estrellas de la liga gritaron: ¡Un momento! Leyendas y jugadores estelares en la actualidad dictaron sentencia y escogieron al mejor de todos los tiempos.

El portal especializado en NBA Fansided recopiló las declaraciones de exjugadores como Allen Iverson, Charles Barkley y Shaquille O’neal, entre otras leyendas, cuando eligieron a Jordan o LeBron como el GOAT. ¡Las votaciones estuvieron muy divididas!

La era moderna de la NBA también hizo parte de este imperdible debate con la opinión de jugadores como Kevin Durant, Damian Lillard y Zion Williamson. ¿Quién fue el ganador? Aquí lo contamos porque el GOAT de la NBA entre las estrellas y leyendas ya se decidió.

Las estrellas de la NBA deciden entre Michael Jordan o LeBron James

Kevin Durant: “Eso es una locura”, respondió la estrella de Brooklyn Nets a un aficionado que llamó a LeBron el GOAT de la NBA.

Damian Lillard: “No creo que la gente pueda admitir que alguien es mejor que Jordan, incluso si lo hay jajaja ...".

Zion Williamson: “Personalmente iría con Jordan, esa es mi opinión. Jordan es mi GOAT, eso es lo que me enseñaron mis padres”.

Draymond Green: “Creo que LeBron irradia mucho poder. Como debería, creo que posiblemente sea el mejor jugador de todos los tiempos. Si miras su currículum, es impecable. Las cosas que ha podido hacer en la cancha, obviamente espectaculares. Pero es más importante, las cosas que ha podido lograr fuera de la cancha y ahí es donde él recibe el mayor respeto de mi parte”.

Luka Doncic: “Jordan es el mejor jugador que jamás haya jugado, pero no creo que puedas compararme con él porque tuvo una carrera increíble. Por eso es el mejor jugador de todos los tiempos”.

Stephen Curry: “Sé que a mucha gente le gusta vincularme con Jordan Brand en términos de tener una marca heredada adjunta a la empresa y él es el estándar de éxito de GOAT cuando se trata de hacerlo, pero lo haremos de una manera diferente y algo que sea auténtico para mí”.

Leyendas de la NBA eligieron el GOAT de la NBA entre Jordan y LeBron

Magic Johnson: “LeBron James está bien encaminado. Si gana un campeonato más, Michael y él estarán allí juntos. Si consigue el próximo campeonato será difícil no decir que está ahí con MJ. Dije el siguiente, que serán cinco para LeBron porque con seis para Jordan y cuatro para James es difícil decir que ha superado a Michael con cuatro campeonatos”.

Gary Payton: “Si me preguntas, ¿quién es mejor jugador de baloncesto en general? LeBron James de lejos ... Dos jugadores de baloncesto totalmente diferentes. Jordan era un tipo al que iba a hacer grandes tiros. Él tomará la pelota cada vez y la lanzará cada vez que tenga que hacerlo. Creo que LeBron es un jugador de baloncesto versátil”.

Shaquille O’neal: “Creo que LeBron está buscando empatar a Kobe y empatar a Jordan con campeonatos. Si empata a Mike creo que la gente probablemente se inclinará un poco más hacia que LeBron sea el mejor jugador del mundo”.

Allen Iverson: “Por mucho que amo a Michael Jordan, amigo, LeBron James es el indicado, amigo. Él es el único, hombre. Ese hijo de puta es el indicado, hombre”.

Dwyane Wade: “Vengo de la era de Jordan. Soy parcial y voy a ser parcial hasta el día de mi muerte. Michael Jordan será mi GOAT. No le quitaré nada a LeBron. LeBron es asombroso, pero Michael Jordan es mi GOAT”.

Chauncey Billups: “Me encanta que LeBron haya hecho eso proclamándose a sí mismo como el mejor de todos los tiempos. Está en el monte Rushmore, pero no puedo ponerlo en la cima. No hay forma de que pueda ponerlo en la cima. Tal vez si hubiera acertado ese tiro que hizo Kyrie Irving (Juego 7 Finales 2016), podría verlo diciendo eso, pero no puedo ir allí, lo siento”.

Charles Barkley: “En mi opinión, Michael the GOAT. LeBron, para mí, siempre he dicho que está más cerca de Magic Johnson que de Michael”.

Isiah Thomas: “Para mí, miro el trabajo total, lo que es LeBron James como jugador de baloncesto y si tuviera que elegir uno sobre el otro, en este momento, elegiría a LeBron James sobre Michael Jordan porque Jordan te ganaría anotando, pero este tipo te gana en todo”.

Metta World Peace: “LeBron es el GOAT. Nunca pensé que diría eso sobre mi hermano 24 y mi MJ favorito. Yo era un All-Star en mi jersey 23. Cambié mi número por una temporada para honrar a una leyenda, pero el Rey es el mejor atleta que jamás haya tocado esta galaxia. Mejor que los extraterrestres también”.

Resultado final del GOAT para las estrellas de la NBA

Michael Jordan: nueve votos correspondientes a Kevin Durant, Zion Williamson, Luka Doncic, Stephen Curry, Magic Johnson, Shaquille O’neal, Dwyane Wade, Chauncey Billups y Charles Barkley.

LeBron James: cinco votos de Draymond Green, Metta World Peace, Isiah Thomas, Gary Payton y Allen Iverson.

