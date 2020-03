El amor es más fuerte: la conmovedora carta de Yatra a Tini en el día de su cumpleaños

A raíz de los casos confirmados en las últimas semanas en sus correspondientes territorios, Argenina y Colombia, entre otros países, tomaron la decisión de someter a su población a un proceso de cuarentena obligatoria para frenar de la forma más efectiva posible la expansión del coronavirus.

Muy a pesar de los eventos programados que muchos podían tener, los ciudadanos recibieron una orden más que clara: no salir de sus casas a menos que sea completa y sumamente necesario.



Por ejemplo, resguardada en su hogar, Tini Stoessel tuvo que celebrar este 21 de marzo su cumpleaños 23 acompañada por unas pocas personas. Lastimosamente, ella no contó con la presencia física de Sebastián Yatra, su pareja.

El colombiano, sin dejar pasar la oportunidad pese a la distancia, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un video y una carta más que conmovedora a su media naranja.

Hablando con el corazón y dejando al desnudo todo lo que siente por su par argentina, el compositor escribió: "Cada uno de estos recuerdos lo guardo como un tesoro que me va a acompañar para siempre. Me siento afortunado de conocer tu corazón y que te hayas tomado el tiempo de hacer el mío mucho más grande.. quisiera más que cualquier cosa estar ahí contigo en tu día, pero al final sabes que allí estoy.. y tú estás aquí conmigo.. de las mil maneras que solo tú sabes hacerlo!! Feliz cumpleaños mi gran amor!!! :)... se me caen las lágrimas de felicidad y nostalgia escribiéndote este mensaje.. de agradecimiento porque Dios puso un angelito en mi camino y llenas de color este milagro llamado vida. Te amo como sólo Dios sabe... gracias por hacerme sonreír y quererme como nunca pensé que alguien pudiese hacerlo. ¡Ya son 23!".

Por su parte, el video en cuestión cuenta con una pequeña recopilación de momentos que ambos vivieron juntos en el último tiempo desde que comenzaron su noviazgo.

Lee También