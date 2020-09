El día que Michael Jordan eligió entre LeBron James y Kobe Bryant

En el debate sobre quiénes son los mejores jugadores de todos los tiempos decidimos traerte un día memorable para la historia de la NBA. Michael Jordan fue puesto ‘contra las cuerdas’ y tuvo que elegir entre dos de los más grandes en la historia: LeBron James y Kobe Bryant.

Dejamos atrás las picantes declaraciones de Isiah Thomas sobre Jordan y LeBron y también pusimos en un costado el análisis de John Starks a cerca de Michael y James para centrarnos en las declaraciones que un dos de marzo de 2013 dio ‘Air’ en unas de sus elecciones más difíciles.

“Es una elección dura…Yo diría Kevin Durant jaja. En términos de dominar el juego de baloncesto me quedó con LeBron James. En campeonatos voy con Kobe Bryant, él los quería tanto que iba al extremo a la hora de defender un base a los 34 años jugando 38 o 40 minutos. Es una locura”, afirmó Jordan.

Muy diplomático Michael, ¿no? Ese no es el Jordan que los fanáticos de la NBA conocen, pero aguarda, aguarda. Aquí no acaba todo… Su Majestad, después de elogiar tanto a Kobe como LeBron, eligió uno de los entendiendo que por ese entonces James tenía un anillo de campeonato y no los tres que tiene ahora.

“Él (Kobe) era competitivo como yo lo era. Entonces, si tuviera que escoger entre los dos (Bryant y James) es una decisión difícil, pero cinco campeonatos le ganan a uno”, concluyó Michael Jordan. ¿Con los tres títulos de LeBron cambiará la decisión de ‘Air’? Por ahora, a vísperas de un cuarto campeonato para ‘El Rey’, lo más lógico sería que no.

