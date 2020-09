“LeBron es más como un ‘Magic’ Johnson, Jordan es un asesino”: Starks

Es inevitable no debatirlo y mucho menos no preguntarlo si enfrente tienes a un referente de la NBA como lo es la leyenda de los New York Knicks, John Starks. El debate sobre quién es el mejor entre LeBron James y Michael Jordan tuvo una nueva opinión de peso y categoría.

Starks le concedió una entrevista al portal FanSided y brindó una perspectiva diferente sobre quién es el G.O.A.T de la NBA entre Jordan y LeBron. Incluso, a pesar que no los quiso comparar, si se decantó por uno de los dos a la hora de elegir al mejor para su equipo.

“Creo que no se pueden comparar los dos porque son dos jugadores totalmente diferentes. Obviamente, LeBron mide seis ocho y pesa 260 libras. Es más, y la gente siempre dice, es más como un ‘Magic’ Johnson, pero más atlético en ese sentido. Michael es solo un asesino, básicamente. Su manejo y atletismo fue lo que lo hizo tan especial y le digo a la gente esto: probablemente fue uno de los atletas más equilibrados que hay en la cancha”, dijo Starks.

La leyenda de los Knicks no eludió la pregunta sobre a cuál de los dos jugadores, Jordan o James, escogería si tuviera el pick 1 del Draft y como todo un conocer de lo que pasa en las duelas de la NBA, Starks puso un ejemplo para dar a conocer la decisión definitiva que tomó.

“No hay duda de Michael. Siempre digo que, si tu vida dependiera de ello y tuvieras a él o a LeBron tomando el último disparo, ¿cuál te gustaría que hiciera el último disparo? La mayoría de la gente dice Michael, así es como lo diré”, concluyó John Starks.

