El GM de Golden State Warriors estuvo en la ‘burbuja’, ¿buscaba un jugador?

La lotería del Draft de la NBA se realizó este jueves y una de las posiciones que más querían conocer los fanáticos de la liga era el puesto en el que van a elegir los Golden State Warriors. El cartel salió y el destino y una mala campaña les dio el segundo pick para el Draft 2020.

Bob Myers, gerente general de los Warriors, asistió a una conferencia de prensa virtual en la que Bolavip dijo presente y dio a conocer sus sensaciones acerca de la posición número dos que tendrán en el Draft 2020. Hay más dudas que certezas sobre quién será el pick.

“Soy honesto y realmente no sé a quién vamos a escoger. Alguien inteligente me dijo uno toma una decisión hasta que tiene que hacerlo. Mi deseo es poder entrevistar a todos los jugadores de manera personal en los que estemos interesados (…) No contratas a alguien después de una entrevista virtual y le das 30 o 40 millones de dólares”, afirmó Myers.

Mientras los Warriors analizan las hojas de vida en carpeta, otra de las confesiones que hizo el gerente general del equipo de San Francisco fue su presencia en la ‘burbuja’ de la NBA. Myers dio dos razones principales para explicar el por qué estaba en el complejo de Disney en Orlando.

“Exactamente no es que estuviera en la ‘burbuja’, pero una de las razones por las que estuve ahí fue en modo scouting. Vi 12 juegos en tres días y miré todos los equipos. Como gerente general no haces scouting, entonces también fui a ver equipos que no vimos en la temporada. Por esas dos razones estuve en la ‘burbuja’”, concluyó Bob Myers.

