El jugador que fue más aplaudido que Michael Jordan en Chicago Bulls

No hay que ser un experto en básquetbol para darse cuenta que Michael Jordan es el jugador más importante en la historia de los Chicago Bulls,, y uno de los mejores de todos los tiempos en la NBA, algo que ha sido reflejado en las últimas semanas con la exhibición del documental The Last Dance.

Sin embargo, el periodista argentino Adrián Paenza sorprendió a todos al señalar, en entrevista con el programa Perros de la Calle, de Radio Metro, que si bien "están todos viendo el documental de Michael Jordan, lo que no saben es que hay una persona a la que aplaudieron más que a Jordan en Chicago Bulls".

Andrés Nocioni jugó en los Bulls entre 2004 y 2009 (Foto: Getty)

Se trata del alero Andrés Nocioni, quien jugó entre 2004 y 2009 por la franquicia y el comunicador tuvo pruebas para reafirmar su postura, al señalar que "en un momento determinado, no me acuerdo cuántos puntos hizo en unos pocos segundos y, por primera y única vez en la historia, escuché y vi que el estadio de Chicago la gente se parara y empezara a grita ‘No-ci-o-ni, No-ci-o-ni'. Lo digo y se me cierra la garganta. Yo me paré con los que estaban ahí y me caían las lágrimas por el cuello. Un estadio que vio jugar a Jordan y a Pippen y que nunca gritó así, porque acá no se acostumbra a hacer como en Argentina, no existe eso. Pero sí lo hicieron por el Chapu".

Nocioni recordó el día que “lo aplaudiero más que a Jordan” en un partido con los Chicago Bulls https://t.co/eRJcTPJHsN — infobae (@infobae) May 13, 2020

"Lo que quiero decir es que jugadores como el Chapu, con sus condiciones, posiblemente haya habido muchos, pero con su corazón no. El corazón del Chapu no existe", finiquitó Paenza ante la atenta mirada del propio Nocioni, que también estaba invitado en ese programa y explicó cómo fue ese momento.

"Yo jugué para Chicago los primeros playoffs desde el retiro de Jordan y Adrián habla de un partido en el que yo hago 25 puntos y 18 rebotes, ganamos el partido y la verdad es que estaba poseído. En un momento yo escucho el ruido, pero no sabía que estaban diciendo mi nombre, sinceramente. Entendí que era una ovación. Cuando llego al vestuario, todos los periodistas me atacan y pensé que era por los puntos, por los rebotes, porque ganamos y no, era porque todos habían gritado mi nombre. Pero en ese momento, como Nocioni lo decían ‘No-chi-o-ni’ es como que no sonaba igual y yo no sabía que estaban diciendo mi apellido", sentenció.

