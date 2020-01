Luego de participar del programa de 90 Minutos en el inicio de esta semana, Federico Bulos desapareció y generó una gran preocupación en sus seguidores.



"PRONTO ESPERO ESTAR CON USTEDES ASÍ NO SE LES CAE EL PROGRAMA"



El mensaje de @fedebulos12 para sus compañeros de #90MinutosFOX mientras hace reposo luego de una operación que lo marginó por unos días del aire del programa. pic.twitter.com/5aRROgjGE9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 30, 2020

Este jueves, llevándole paz y calma a sus fanáticos (desde Bolavip, claramente, nos incluimos), Sebastián Vignolo exteriorizó un corto video del Negro enviándole saludos a los integrantes del programa de FOX Sports.

Anunciando que hace unos días fue operado por una hernia, Federico destacó que se encuentra mejor y a la espera de volver al ruedo.

Mediante el anuncio en cuestión, el Negro también comentó que le está dedicando su tiempo libre a la lectura y mejorar algunas de sus falencias.

"¡Muchachos! ¿Cómo están todos? Los saludo desde el Hospital Español de La Plata, ya operado y sin hernia. Esperando el momento de estar de vuelta con ustedes. Look con anteojitos de intelectual, porque estoy leyendo. En estas horas que no estoy en 90 Minutos, estoy aprovechando para aprender, leer y mejorar mucho. Les mando un beso grande. Ustedes seguro no me extrañan, porque pueden debatir con otra tranquilidad, pero yo sí los extraño a ustedes. Pronto, espero en pocos días, estar ahí de vuelta con ustedes así no se les cae el programa", lanzó Bulos visiblemente feliz y entusiasmado por retornar a 90 Minutos.

¡Pronta recuperación, Negro querido!

