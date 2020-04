Los secretos para jugar en ‘la esquina caliente’ según el tercera base de los Yankees

No por nada le dicen ‘la esquina caliente’. Tienes que tener carácter y unos reflejos felinos para poder jugar como tercera base en la Grandes Ligas, sobre todo cuando se trata de estar en esta posición en el equipo más ganador de la MLB: los New York Yankees.

Giovanny Urshela es el tercera base de los ‘Bombarderos del Bronx’ y en esta oportunidad se encargó de contarnos cuáles son los secretos para ser uno de los mejores en su posición, a la hora de recibir la potencia de los batazos que salen dispararos por ‘la esquina caliente’.

Foto: Gettyimages.

“Dependiendo de quién está bateando, si es un pelotero que puede tocar la bola o que es rápido, yo les juego como en la base, ni muy adentro ni muy profundo, porque quiero estar en la mejor posición para fildear la bola y tirar a primera base”, dijo Urshela, en un video publicado por la fan page Colombianos en la MLB.

El timing y balance son aspectos importantes para recibir el roletazo, fijar la mirada en la bola, fildearla y poder hacer un buen disparo a primera base y sacar el out. “Siempre trató de fildear la bola al frente mío, no tanto hacia los lados. Siempre tratando de fildearla en la mitad de mi cuerpo y siempre me voy con la bola. Siempre trató de apuntar con el hombro izquierdo a primera base y así hacer un buen tiro”, contó el beisbolista colombiano.

Luego de tener su mejor temporada en el 2019 tras lograr un promedio de bateo de .314 con 21 jonrones (mejor registro para un colombiano en la historia de las Grandes Ligas) y 74 carreras impulsadas, Giovanny Urshela firmó un nuevo contrato con los New York Yankees y recibirá 2.4 millones de dólares en el 2020.

