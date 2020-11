“LeBron James apesta”: el último ataque de Donald Trump

La hora cero se acerca para conocer al próximo presidente de Estados Unidos y Donald Trump volvió a atacar a la estrella de la NBA y de Los Angeles Lakers, LeBron James, en medio de uno de sus últimos actos de campaña para ganarle a Joe Biden en las elecciones presidenciales 2020.

LeBron y Trump no se pueden ni ver y en medio de una guerra declarada entre la estrella de la NBA y el presidente de Estados Unidos, Donald llegó a señalar a James de enemigo, mientras que ‘El Rey’ divulgó la fórmula para que Joe Biden puede ganar las elecciones presidenciales 2020 en USA.

En un nuevo capítulo de Trump vs. LeBron, el presidente de Estados Unidos habló de James con duras palabras en medio de un acto en Pensilvania. Donald sintió pena por 'El Rey' debido al bajo rating del título de los Lakers y sus simpatizantes empezaron a insultar a la estrella de los Lakers.

“¿Qué tal el baloncesto? ¿Qué tal LeBron James? Me sentí mal por LeBron, muy mal por LeBron. (Los ratings) bajaron un 71% y eso es por su campeonato. No vi ni un solo tiro, me aburro. Cuando no respetan nuestro país, no respetan nuestra bandera, nadie quiere ver a LeBron y la NFL va en baja. Debes pararte por nuestra bandera, debes honrar nuestro himno y si no lo haces, no te miraré”, afirmó Trump.